Stiri pe aceeasi tema

- Cristi Borcea este un barbat implinit și cu siguranța are de ce sa fie mandru. Imagini de colecție cu Valentina Pelinel și cei mici! Cum arata dimineața perfecta pentru familia celor doi?

- Regina Maria a efectuat o calatorie in Maroc intre 1-20 mai 1933, la invitația autoritaților franceze. Atunci, Marocul se afla sub protectorat francez și spaniol, conform Tratatului de la Fez, din 1912. A fost insoțita de un mic grup, Philippe Berthelot fiind ghidul francez al expediției. Vezi mai MULTE…

- Carmen de la Salciua e una dintre cele mai indragite cantarețe de la noi, insa nu de foarte multe ori a vorbit despre familia sa. Aceasta a prezentat-o de mai multe ori fanilor pe sora ei, Daniela, dar iata ca acum a publicat o imagine și cu mama și tatal sau.

- Imagini cu regretatul Johan Cruyff și Hristo Stoicikov au fost postate pe contul de Facebook atribuit fostului internațional olandez. Nici mai mult nici mai puțin, atacantul bulgar este învațat cum sa sara coarda de catre antrenorul sau din acea perioada de la FC Barcelona. Înregistrarea…

- Dupa mulți ani in care a luptat sa caștige casa in care a locuit impreuna cu tatal sau, la Acces Direct Ionuț Dolanescu a prezent fiecare colț al vilei in care a stat celebrul cantareț de muzica populara - Ion Dolanescu.

- Glorie a FC Farul si a fotbalului constantean, Stefan Petcu a jucat si la Steaua, la mijlocul anilor 80, ramanand si in memoria fanilor "ros albastrilorldquo; prin pasele sale maiestre. Cu Steaua, Petcu a iesit campion si a cucerit Cupa Romaniei, dar a si evoluat, ca titular, in dubla cu AS Roma din…

- Alex Bodi, iar uimești o țara-ntreaga! Milionarul s-a intors in Capitala, din iubire pentru Bianca Dragușanu, dupa numeroase episoade pline de scandal, care au ținut primele pagini ale ziarelor. Paparazzii Spynews.ro l-au surprins pe Alex Bodi, inainte de a afirma pe rețelele de socializare ca Bianca…