Stiri pe aceeasi tema

- Inceput de vacanța cu peripeții pentru Adela Popescu și soțul ei. Cei doi au plect in Barcelona, fara baiețelul lor Alexandru, insa au intampinat cateva probleme. Totul a inceput din aeroport, cand avionul in care se urcasera s-a defectat și au fost nevoiți sa aștepte trei ore pentru a decola. Pe aeroportul…

- Adela Popescu și Radu Valcan au plecat in vacanța, fara baiețelul lor. De altfel, este pentru prima data cand cei doi au luat aceasta hotarare. Vedeta a povestit pe blogul personal, cum s-a intamplat totul și de ce Alexabdru a ramas acasa cu bunica. „Am uitat sa va spun. De fapt, cred ca nu eram convinsa…

- Lidia Buble a plans in fața tuturor. Unul dintre baiețeii talentați care au urcat pe scena Next Star a emoționat-o pe artista atat de tare, incat, aceasta nu și-a mai putut stapani lacrimile. Lidia Buble a postat pe contul de socializare un mesaj, alaturi de care a atașat mai multe imagini in care apare…

- Vlad Dragomir a fost dat afara de la Arsenal Londra! ”Tunarii” au aflat, probabil, de ieșirile lui in decor de la naționala. Arsenal Londra l-a pus pe liber pe romanul Vlad Dragomir, care n-a apucat sa debuteze la echipa mare, dar a fost rezerva de cateva ori. Vlad Dragomir a fost dat afara de la Arsenal…

- Adela Popescu este din nou insarcinata. Iata cum a anuntat vestea! Adela Popescu este din nou insarcinata. Vedeta va aduce pe lume un baietel, cel de-al doilea copil al sau cu Radu Valcan. Vestea a fost data prima data in cadrul emisiunii Vorbeste Lumea de la Pro TV, in timpul unei conversatii telefonice…

- Adela Popescu a anuntat astEzi cE este din nou insErcinatE. Adela Popescu xi Radu Valcan vor deveni din nou pErinti la sfarxitul acestui an. Cei doi mai au impreunE un copil, un bEietel pe nume Alexandru, iar anul acesta vor putea sE-xi strangE la piept pe cel de-al doilea bebelux, tot un bEietel.

- Baiețelul Adelei Popescu a implinit 2 ani. Alexandru a crescut și seamana tot mai mult cu mama lui. Prezentatoarea tv a postat pe contul de socializare o imagine, alaturi de care a lasat un mesaj. “La multi ani, dragostea vietii mele!”, a scris Adela Popescu pe Facebook. Mesajele din partea prietenilor…

- Dan Bordeianu era, in urma cu 13 ani, una din cele mai faimoase si iubite vedete masculine autohtone, gratie rolurilor sale din primele telenovele romanesti. Povestea sa de dragoste cu Adela Popescu l-a propulsat si mai mult pe treptele celebritatii.