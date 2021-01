Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul tematic „Lumea artelor”, aflat in derulare și tema acestei saptamani „Poezia copilariei”, au constituit pentru preșcolarii din Gradinița cu P.P. Step by Step Nr.12 din Alba Iulia un context propice pentru implicarea in diverse activitați dedicate marelui nostru poet, Mihai Eminescu, dar și…

- Cu ocazia Zilei Culturii Naționale, Primaria Sectorului 5 prin Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” lanseaza proiectul online „Poezie și poveste in Sectorul 5”, dedicat operei lui Mihai Eminescu, dar și locurilor incarcate de istorie din Sectorul 5, cladiri și spații care spun povestea…

- Casa Memoriala "Mihai Eminescu" de la Ipotesti va fi inclusa in proiectul "Flacara culturii" initiat de Ministerul Culturii, urmand sa fie iluminata pe 15 ianuarie, de Ziua Culturii Nationale, cand se implinesc 171 de ani de la nasterea marelui poet, a anuntat, luni, Consiliul Judetean Botosani.…

- Moș Craciun a venit vineri la Gradinița cu Program Prelungit nr.9 din Alba Iulia sa vada daca micuți au fost cuminți pentru a primi darurile pe care le aduce cu drag an de an, insa s-a intristat cand a gasit salile goale. Cu lacrimi in ochi, Moșul a promis ca... Articolul FOTO, VIDEO| Moș Craciun cu…

- Pentru ca este luna sarbatorilor și a darurilor pregatite și oferite cu dragoste, preșcolarii Grad.12, indrumați de educatoarele și parinții lor, au incercat in aceasta saptamana sa patrunda in aceasta atmosfera de sarbatoare și bucurie. Astfel, dupa ce și-au pregatit ghetuțele pentru a fi umplute…

- Pe durata a patru saptamani, copiii Gradiniței cu Program Prelungit Step by Step Nr. 12 din Alba Iulia au parcurs proiectul de cercetare „Din talentele naturii” și au incercat sa descopere toamna cu tot alaiul ei de aspecte, fenomene, culori, miresme, bogații și daruri. Și pentru ca am considerat ca…

- Ziarul Unirea FOTO, VIDEO| Fluturașii de la Gradinița cu nr .9 din Alba Iulia și-au lansat prima lor carte: ”Cartea toamnei in culori” Fluturașii de la Gradinița cu Program Prelungit nr .9 din Alba Iulia și-au lansat prima lor carte, ”Cartea toamnei in culori”, devenind astfel mici autori! Cu autorul…

- Gradinița cu Program Prelungit ”Piticot” Campeni, jud. Alba organizeaza concurs, in baza H.G. 286/2011 și H.G. 1027/2014, la sediul Gradiniței cu Program Prelungit ”Piticot” Campeni din str. Plopului, nr. 3, județul Alba, in data de 16.11.2020, ora 13.00, proba practica si in data de 20.11.2020, ora…