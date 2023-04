Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, 9 martie, Fundația „Mareșal Alexandru Averescu”, in colaborare cu comandamentul Diviziei 2 Infanterie „Getica”, Comenduirea Garnizoanei și Cercul Militar Buzau, a omagiat 164 de ani de la nașterea mareșalului Alexandru Averescu, printr-o ceremonie militara și religioasa organizata la Mausoleul…

- Ieri, la sediul comandamentului Diviziei 2 Infanterie „Getica”, militarii din cadrul U.S. 2BCT (2nd Brigade Combat Team) ai Diviziei 101 Aeropurtata a Armatei Statelor Unite și-au luat ramas bun de la militarii romani, aceștia urmand a fi inlocuiți de catre camarazii lor, din cadrul U.S. 1BCT (1st Brigade…

- Ieri, la sediul comandamentului Diviziei 2 Infanterie „Getica” Buzau, a avut loc ceremonia de trecere in rezerva a șefului logisticii, colonelul Valentin Pleșea. „Dupa citirea ordinului de trecere in rezerva și prezentarea principalelor repere ale carierei militarului, locțiitorul comandantului Diviziei…

- Un efectiv de 50 de militari si cinci utilaje tehnice sprijina autoritatile locale pentru deszapezirea autovehiculelor blocate intre localitatile Buzau si Ramnicu Sarat, a informat, sambata, Ministerul Apararii Nationale. Potrivit unui comunicat transmis de MApN, incepand cu dimineata zilei de sambata,…

- Incepand cu dimineata zilei de 28 ianuarie, Divizia 2 Infanterie "Getica" actioneaza cu detasamente de interventie in situatii de urgenta in diverse localitati afectate de precipitatiile din ultimele 24 de ore.Potrivit MApN, la Buzau, un efectiv de 50 de militari si 5 utilaje tehnice, din cadrul batalioanelor…

- Competiția militara „Roza Cercetașilor”, faza de iarna, etapa pe Divizia 2 Infanterie „Getica”, s-a desfașurat anul acesta in Munții Leaota, din Carpații Meridionali. La start s-au aliniat opt loturi, șapte reprezentative pentru structurile de cercetare aparținand diviziei și, in premiera, o echipa…

- Luni, 16 ianuarie 2023, la nivelul Comandamentului Brigazii 282 Blindata „Unirea Principatelor” și al unitaților subordonate, din garnizoanele Focsani, Galati, București si Braila, a avut loc festivitatea de deschidere a noului an de instrucție. In Garnizoana Focșani, activitatea s-a desfașurat in cazarma…

- In aceasta dimineața, au avut loc ceremonile militare prilejuite de deschiderea anului de instructie 2023 in toate marile unitati subordonate Diviziei 2 Infanterie „Getica”. „La sediul comandamentului Diviziei 2 Infanterie „Getica”, s-a dat citire mesajului șefului Statului Major al Apararii, iar comandantul…