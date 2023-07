Foto| Cinci maşini au fost avariate după căderea unui acoperiş, în Corabia Cinci masini au fost avariate, vineri seara, dupa ce un acoperis a cazut, la Corabia, in judetul Olt. Nu au fost persoane ranite. ”In orasul Corabia, pompierii de la Garda Visina au intervenit pentru indepartarea unui acoperis cazut pe mai multe autoturisme”, anunta, vineri seara, ISU Olt. CITESTE SI Un barbat din Chitila a fost prins la volan sub influenta amfetaminei 22:28 7 BREAKING NEWS Rafila, despre scandalul momentului: 'MS are atributii in ceea ce priveste asigurarea conditiilor igienico-sanitare in toate aceste institutii' 21:51 1082 BREAKING NEWS Robert Negoița acționeaza la ordinul… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

