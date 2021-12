Stiri pe aceeasi tema

- Șapte conaționali au fost audiați dupa ce au prezentat la controlul de frontiera documente ce ar fi trebuit sa le permit intrarea in Republica Moldova fara a fi plasați in autoizolare. Insa, in timpul examinarii actelor cu pricina, polițiștii de frontiera au depistat neclaritați privind modul de eliberare…

- In cadrul masurilor organizate de catre ofițerii BMA in nordul țarii, pe linia prevenirii și combaterii șederii ilegale și a muncii nedeclarate a strainilor, au fost depistați 3 straini originari din Turcia, care se aflau pe teritoriul țarii in situație de ședere ilegala. Mai mult ca atat, aceștia desfașurau…

- In punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 23 548 traversari, in ultimele 24 de ore, un numar mai mare fiind consemnat pe sensul de ieșire din Republica Moldova - 12 858 traversari persoane. Totodata, din numarul total s-au inregistrat 14 863 treceri la frontiera moldo-romana,…

- Potrivit sursei citate, in Punctul de Trecere a Frontierei Oancea s-au prezentat pentru efectuarea formalitatilor de control, pentru a intra in tara, pasageri intr-un microbuz, doi cetateni din Republica Moldova, un barbat in varsta de 36 de ani si o femeie in varsta de 28 de ani.La controlul de frontiera,…

- Pentru astazi meteorologii anunța cer variabil pe intreg teritoriul tarii. La Briceni si Soroca se asteapta 18 grade, iar la Balti cu unul mai mult. La Orhei sunt prognozate 20 de grade, iar la Tiraspol si Leova 22. La Comrat si Cahul maximele nu vor depasi 23 de grade.

- Reprezentanții Poliției de Frontiera au depistat douazeci de cetateni din Turcia si Afganistan, solicitanti de azil in Romania, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria. Ce s-a intamplat.

