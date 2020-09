Stiri pe aceeasi tema

- Urbanist societal și dezvoltator al Cartier Coresi in Brașov, Ceetrus demareaza la Reșița un proiect pe 15 ani, ce va regenera 36 de hectare din oraș. Ceetrus, dezvoltator imobiliar global, cunoscut pana in iunie 2018 sub numele de Immochan, s-a transformat pentru a raspunde mai bine nevoilor comunitaților…

- Cetațenii romani pot traversa Ungaria in continuare. Ministrul Afacerilor Externe ungar, Peter Szijjarto, a precizat ca regulile se schimba pentru cei care au Ungaria ca destinație finala. Potrivit MAE, ministrul Bogdan Aurescu a discutat, sambata, la telefon, cu omologul sau ungar Peter Szijjarto,…

- Doua explozii uriase in portul din Beirut au distrus marti cartiere intregi in capitala Libanului și s-au soldat cu cel putin 100 de morti si peste 4.000 de raniti, a anuntat miercuri Crucea Rosie libaneza, informeaza AFP si Reuters. Capitala libaneza este un oras devastat, cu zeci de masini avariate…

- Un TIR de Terapie Intensiva Mobila va ajunge la Spitalul Judetean Pitesti. La solicitarea CJSU Arges, Departamentul pentru Situatii de Urgenta a decis ca ultima din cele patru unitati mobile de Terapie Intensiva achizitionate de Fundatia pentru SMURD din donatii sa ajunga la Spitalul Judetean de Urgenta.…

- Vant, ploi, pe alocuri torențiale, și descarcari electrice pana maine dimineața, avertizeaza meteorologii care au emis o informare de instabilitate atmosferica valabila de astazi, ora 12:00, pana sambata la ora 10:00. Informarea este valabila pentru toata țara. „In intervalul menționat, la deal și la…

- Filiala de Cruce Roșie Vrancea a donat Spitalului Municipal Adjud- spital suport COVID, doua sisteme de ventilație AEONMED WGZ, in valoare de cca.180 000 lei. Este vorba despre echipamente medicale de inalta performanța. „Avand in vedere ca numarul de cazuri de imbolnaviri cu virusul SARS-COV 2 este…

- Daca acesta va fi adoptat, numarul de elevi din clase va fi modificat: Citeste si: Planul PNL de relansare economica. VOUCHERE de 360 de lei pentru 400.000 de elevi, oferite de Guvern ca masura sociala - invațamantul gimnazial: clasa cuprinde in medie 22 de elevi, dar nu mai puțin de…

- Prima unitate mobila de terapie intensiva, achiziționata la inițiativa Fundației pentru SMURD, cu sprijinul Lidl Romania a ajuns in țara și urmeaza ca, in cursul zilei de astazi sa soseasca alte trei astfel de unitați. Inițiativa lansata de Fundația pentru SMURD, cu sprijinul Lidl Romania, de creare…