Stiri pe aceeasi tema

- FOTO| Jandarmeria Alba Iulia ofera spre adopție o cațelușa: Sufera de Lupus și nu mai poate lua parte la misiuni. Boala este asemenatoare Psoriazisului FOTO| Jandarmeria Alba Iulia ofera spre adopție o cațelușa: Sufera de Lupus și nu mai poate lua parte la misiuni. Boala este asemenatoare Psoriazisului…

- Jandarmii din Alba Iulia ofera spre adopție o cațelușa care nu mai poate participa la misiuni. Cum poți sa o adopți pe Toga Jandarmii din Alba Iulia ofera spre adopție o cațelușa, care are boala Lupus ( o boala asemanatoare Psoriazisului ) și care nu mai poate participa la misiuni. Cațelușa are șapte…

- Un barbat din statul american Kentucky a obtinut despagubiri de 450.000 de dolari la finalul unui proces intentat fostului angajator, dupa ce compania i-a organizat o petrecere aniversara nedorita, care i-a declansat un atac de panica. In august 2019, Gravity Diagnostics, un laborator medical, nu a…

- Un barbat din statul american Kentucky a obtinut despagubiri de 450.000 de dolari la finalul unui proces intentat fostului angajator, dupa ce compania i a organizat o petrecere aniversara nedorita, care i a declansat un atac de panica, scrie The Guardian in editia online.In august 2019, Gravity Diagnostics,…

- De-a lungul ultimilor ani, majoritatea afaceristilor de succes au devenit tentati sa investeasca o parte din profitul obtinut in bursa, ceea ce i-a impins sa apeleze la anumite cursuri de specialitate, urmand, astfel, sa fie realizata o introducere in domeniu. Prin urmare, parcurgerea unui curs investitii…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelensi a reusit sa obtina pachete de sanctiuni fara precedent impotriva tarii care i-a invadat patria datorita unui sir neobosit de convorbiri telefonice catre aliati. Acestea s-au dovedit a fi o adevarata arma de pret contra Rusiei, scrie The Guardian.

- CS Mioveni a primit vizita FCSB in etapa a 27-a din Liga 1. Cele doua formații au jucat sambata, pe teren argeșean, la Stadionul Orașenesc Mioveni, cu spectatori in tribune.FCSB a deschis scorul, in minutul 7, cu ajutorul lui Edjouma. Gazdele au egalat la ultima faza a primei reprize, in min. 45 + 1,…

- Baschetbaliștii de la CSM CSU Oradea s-au impus in FIBA Europe Cup cu scorul 80-65 (17-15, 21-12, 21-17, 21-21) in fața polonezilor de la Trefl Sopot, iar in urma succesului au obținut biletele pentru sferturile de finala ale competiției. Partida din grupa K s-a desfașurat in sala „Antonio Alexe” din…