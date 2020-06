Stiri pe aceeasi tema

- Carmen de la Salciua a vorbit deschis despre toate operațiile estetice pe care și le-a facut de-a lungul timpului. In același timp, fosta partenera de viața a lui Culița Sterp a povestit și prin ce clipe dificile a trecut in urma acestor intervenții chirurgicale.

- Fanii artistei nu mai au niciun dubiu și sunt convinși ca in viața amoroasa, Carmen are acum noroc. Ea ofera tot mai multe indicii in mediul online ca iubește și este iubita. Cu toate acestea, Carmen de la Salciua nu l-a prezentat pe noul ei iubit fanilor, probabil pentru ca s-a saturat ca viața ei…

- Carmen de la Salciua, pregatita sa intre intr-o noua relație? Celebra manelista este inconjurata de iubire la tot pasul, lucru de care este conștienta și artista. Iata ce „semn” a primit vedeta din partea lui Cupidon!

- Dupa ce a trecut printr-o perioada mai grea din punct de vedere sentimental, Carmen de la Salciua este pregatita pentru un nou inceput, insa deocamdata privind locul in care locuiește. Cantareața se va muta intr-o noua locuința și deja pregatește mobilierul.

- Daca mulți dintre fanii lui Carmen de la Salciua și Culița Sterp sperau la o impacare intre cei doi, ei bine, se pare ca nu mai poate fi vorba despre așa ceva! Frumoasa manelista și-a pus fanii pe jar printr-un gest care i-a facut sa se intrebe daca nu cumva artista iubește din nou.

- Carmen de la Salciua nu este deloc straina criticilor și comentariilor persoanelor care arunca, fara nicio problema, tot felu lde insulte. Probabil și de aici reacțiile cantareței, care de cele mai multe ori arata ca nu se coboara la nivelul carcotașilor și ca trateaza situațiile cu lejeritate.

- Carmen de la Salciua este pregatita sa iubeasca din nou. Cel puțin asta a demonstrat artista atunci cand a vorbit deschis despre „condițiile” pe care trebuie sa le bifeze cel care ii va cuceri inima. Iata care sunt acestea!

- La Star Matinal, Jador a declarat ca este singur, iar același lucru il știm momentan și despre Culița Sterp, care recent s-a desparțit de Carmen de la Salciua. Acum cei doi cantareți sunt in cautare de partenere, dar pentru videoclip.