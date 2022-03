(FOTO) Avion de acrobație, prăbușit în Prahova Un avion de acrobație s-a prabușit sambata in comuna Targșoru Vechi, județul Prahova. Potrivit ISU Prahova, in avion se afla doar pilotul. Conform pompierilor, pilotul a decedat. La fața locului au fost mobilizate o autospeciala de stingere, o autospeciala de descarcerare și doua ambulanțe SMURD. De asemenea, la locul accidentului a ajuns și un elicopter SMURD. The post (FOTO) Avion de acrobație, prabușit in Prahova appeared first on Cotidianul RO . Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

