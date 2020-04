Stiri pe aceeasi tema

- Acces intre 07.00 și 17.00, cu precizare in declarație! Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, precizari despre regulile de Paști: vineri și sambata, langa biserici se va distribui painea sfințita. La cateva ore dupa ce președintele Klaus Iohannis a anunțat prelungirea cu inca 30 de zile a starii…

- Biserica Ortodoxa Romana a anuntat noi reguli pentru sarbatorile de Florii si de Paste. Pelerinajul de Florii nu se mai tine anul acesta, iar in noaptea de Inviere, credinciosii pot iesi in fata casei cu o candela sau lumanare, pentru a primi Lumina Sfanta.