Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii de frontiera austrieci au descoperit intr-un autocar din Republica Moldova 1,2 tone de mancare și bautura. Vehiculul intrase in țara prin punctul de frontiera Nickelsdorf și mergea in Franța. Intreaga incarcatura a fost confiscata, apoi distrusa. Echipa mobila a Biroului Vamal din Austria…

- Austria a intrat de luni intr-un nou lockdown, devenind prima țara occcidentala care impune carantina generala pentru intreaga populație din cauza noului val al pandemiei de COVID-19 care a cuprins o buna parte din Europa. Imaginile surprinse in țara alpina arata strazi aproape pustii, magazine inchise…

- Aproximativ doua milioane de persoane care nu au fost complet vaccinate impotriva Covid-19 au fost plasate in izolare in Austria, in contextul in care tara se confrunta cu o crestere a numarului de cazuri, relateaza BBC. „Nu luam aceasta masura cu usurinta, dar, din pacate, este necesara”, a declarat…

- O branza moale de capra din Spania a caștigat primul loc la “World Cheese Awards”, scrie CNN. Branza caștigatoare, numita Olavidia, a unui producator de branza artizanal, a obținut 103 voturi. A reuși sa “bata” o branza din Franța, unde se spune ca se gasesc cele mai bun branzeturi din lume. Un barbat…

- Doua brațari cu cate 112 diamante fiacare, care i-au aparținut reginei Frantei Maria Antoaneta, ghilotinata in timpul Revolutiei Franceze, au fost vandute la licitație cu 7,46 milioane de franci elvețieni (7,2 milioane de euro). Brațarile au facut parte dintr-un lot de alte obiecte rare care i-au aparținut…