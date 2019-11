Stiri pe aceeasi tema

- In cadrul evenimentului „100 de ani de film romanesc”, Muzeul Național al Banatului și Consiliul Județean Timiș susțin proiecția consecutiva a celor doua documentare istorice „Maria – Inima Romaniei”, versiunea originala a regizorului și „Razboiul Regelui”. Evenimentul va avea loc luni, 2 decembrie…

- Principala institutie muzeala din Timis a fost distinsa cu o medalie aniversara, oferita de Institutia Presedintelui Romaniei. Distinctia a fost acordata pentru eforturile depuse pentru pastrarea memoriei legate de Marea Unire a Romaniei. The post Muzeul National al Banatului, medaliat de presedintele…

- Vasul care l-a purtat pe celebrul naturalist Charles Darwin spre descoperirile care au stat la baza teoriei sale a evolutiei prin selectie naturala, HMS Beagle, a fost scos din uz si dezasamblat, probabil, la un chei din Essex, sustine o echipa de arheologi, informeaza luni Press

- Cea de-a doua campanie a cercetarilor arheologice intreprinse pe platoul Suusamar din Kargazstan de o echipa din care fac parte si trei tineri arheologi de la Muzeul National al Banatului s-a incheiat in urma cu cateva zile, cu rezultate remarcabile pentru sapaturile propriu-zise care vor avea loc in…

- Cercetatorii timisoreni de la Muzeul National al Banatului au incheiat cu succes un nou an de cercetari realizate in Kargazstan, impreuna cu o serie de colegi de la Berlin. In cel de-al doilea an a continuat cercetarea siturilor arheologice din aceasta tara, dorinta arheologilor fiind sa demonstreze…

- Expediția arheologica din Kargazstan a ajuns in cel de-al doilea an. Arheologi de la Muzeul Național al Banatului cerceteaza ce a fost inainte de Drumul Matasii. Proiectul “Kargazstan – Before the silk road” (”Kargazstan – inainte de Drumul Matasii”) a inceput in 2018, la inițiativa Muzeului Național…

- Specialistii Muzeului National al Banatuluiau onoarea sa lucreze la descoperirea tainelor Kargazstan, a petroglifelor din aceasta parte a lumii, unul dintre cele mai putin studiate subiecte din domeniu. O echipa a muzeului se afla de mai mult timp in republica ex-sovietica, iar acum lor li s-au alaturat…

- Arheologii au descoperit un obiect antic ciudat, impodobit cu monede wushu chinezesti, ingropat cu trupul unei femei, intr-un mormant despre care se crede ca are peste 2.100 de ani, pe o mica insula din Republica rusa Tuva, cunoscuta sub numele de "Atlantida Rusa" deoarece se afla sub apa in cea mai…