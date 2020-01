Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a facut o declaratie care a provocat reactii dure pe scena publica. Referindu-se la propunerea ca romanii sa poata munci, la cerere, pana la 70 de ani, ea a afirmat ca in societatea din Romania exista o tendinta "sa se munceasca cat mai putin". Potrivit ministrului…

- Simona Halep le-a transmis, marți, un mesaj susținatorilor sai, cu ocazia noului an. Sportiva iși dorește ca romanii plecați peste hotare sa revina acasa, anunța MEDIAFAX.”Sper sa fie cat mai bine in Romania si sa se intoarca acasa, le este dor de casa si de prietenii lor. Oriunde ma duc am…

- Ambasadorul Federației Ruse in Romania, Valery Kuzmin, a declarat, imtr-un interviu pentru MEDIAFAX, ca NATO și-a pierdut rațiunea de a exista și scopul de cel puțin 30 de ani, iar legat de investițiile rusești in Romania, ca ele sunt in mare parte investiții ale filialelor europene.“Nu pot…

- In fiecare an, Ștefan Banica și-a obișnuit fanii cu concertul pe care il susține, cel de dinainte de Craciun, in cadrul caruia exista un repertoriu emoționant de melodii. In acest an, Lavinia Pirva i-a facut o declarație de dragoste soțului sau in vazul tuturor, iar la concertul lui Ștefan Banica, a…

- Pentru rudele, prietenii si cunostintele tale care lucreaza într-o fabrica si care astfel îsi pastreaza locurile de munca. Pentru mesterul popular care traieste din ceea ce produce în atelierul lui. Pentru antreprenorul român care a cheltuit banii familiei ca sa-si…

- Marina Almasan este una dintre cele mai apreciate vedete din Romania. Este iubita si respectata, iar fanii ii sunt de fiecare data alaturi. Marina Almasan are parte de sprijinul tuturor celor care o iubesc si stie ca niciodata nu este singura.

- “Reutilizarea apei pentru irigatii agricole” – declarație politica a deputatului ALDE Calota Florica Ica in Politic / on 25/10/2019 at 13:23 / Deputatul ALDE de Teleorman, Calota Florica Ica, a adus, recent, in atenția aleșilor din camera inferioara a Parlamentului, un subiect ce…