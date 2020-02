Stiri pe aceeasi tema

- Mario Fresh este partenerul de echipa al lui Alex Velea in competiția Asia Express, cei doi fiind buni prieteni dinaintea concursului. Mario Fresh (pe numele real Mario Galatan) are 20 de ani și este un artist deosebit de apreciat de tanara generație. El a devenit celebru in 2014, mentorul sau fiind…

- Alexia Eram si Mario Fresh formeaza unul dintre cele mai frumoase cupluri din showbizul autohton. Cei doi porumbei sunt indragiti de o tara intreaga, fiind un exemplu in randul tinerilor pentru iubirea pe care si-o poarta reciproc. Recent, indragostitii si-au bucurat fanii cu o fotografie absolut superba,…

- Hotelierii au scos deja la lumina ofertele de Valentine's Day pentru indragostiti. Organizatorii au inclus in pachete cine romantice, mic dejun la pat sau petale de trandafiri presarate in camere, toate acestea „stropite” cu acces nelimitat la zona de rasfat - spa si piscina.

- Alexia Eram si Mario Fresh dau cartile pe fata si pun capat tuturor speculatiilor referitoare la relatia lor. Si daca ați fost curioși cum s-au cunoscut cei doi indragostiti, dar si cine a spus primul Te iubesc, au dat toate raspunsurile.

- Mario Fresh si Alexia Eram formeaza unul dintre cele mai simpatice cupluri. De cand artistul s-a intors din show-ul fenomen, Asia Express, cei doi nu mai stau niciun moment departe unul de celalalt. Recent, acestia si-au susprins fanii cu niste fotografii absolut superbe, in care se vede cu ochiul liber…

- Inainte de aglomerația de sarbatori, Simona Gherghe și soțul ei și-au planificat o minivacanța la Paris, dezvaluind ca nu au mai avut parte de un asemenea moment de multa vreme, potrivit click.ro. Dupa cateva luni de la venirea celui de-al doilea copil pe lume, un baiețel de data aceasta, dar și de…

