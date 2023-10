Stiri pe aceeasi tema

- Nou record de cursanți inscriși, in 2023, la specializarile Școlii de Arte și Meșteșuguri Alba: Peste 330 de persoane urmeaza cursurile Centrului „Augustin Bena” Nou record de cursanți inscriși, in 2023, la specializarile Școlii de Arte și Meșteșuguri Alba: Peste 330 de persoane urmeaza cursurile Centrului…

- Parintii mai multor copii dintr-o clasa pregatitoare din Brasov au protestat, luni, in fata scolii, pentru a convinge responsabilii din invatamant sa ia masuri fata de un elev care isi agreseaza colegii zi de zi.

- Politistii brasoveni au demarat verificari dupa ce parintii unor elevi de clasa pregatitoare de la o scoala din municipiul Brasov au anuntat ca nu ii vor duce pe copii la scoala pana cand conducerea unitatii nu va lua masuri privind bullying-ul la care sunt supusi de catre un coleg de clasa. Situatia…

- Rayo Vallecano și Deportivo Alaves se dueleaza in aceasta seara, de la ora 22:00, in primul meci al rundei #5 din La Liga. E și un duel al formațiilor lui Andrei Rațiu și Ianis Hagi, care, cel mai probabil, vor incepe meciul de pe banca de rezerve. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro. Vezi AICI programul…

- Comunicat: Femeile liberale din Alba, implicate intr-un proiect de lege care vizeaza singuranța minorilor pe internet In perioada 7-9 septembrie a avut loc Școala de Vara a Organizației Femeilor Liberale: „O noua viziune: Leadership feminin liberal”. A fost dezbatut și analizat un proiect care vizeaza…

- In Azuga, clopoțelul de deschidere a noului an școlar a sunat la primarie. Din cauza ca lucrarile de reabilitare a școlii sunt in intarziere, edilul a fost nevoit sa amenajeze clase in sala de consiliu, la ocolul silvic sau chiar in biroul sau.

- 11 septembrie| Inceputul anului școlar 2023-2024 la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia: Peste 500 de elevi vor fi prezenți la ceremonie 11 septembrie| Inceputul anului școlar 2023-2024 la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia: Peste 500 de elevi vor fi prezenți la…

- Aparatura medicala și dotari in valoare de peste 1,5 milioane de lei, pentru UPU Alba Iulia. Licitația a fost lansata Consiliul Județean Alba cumpara aparatura medicala pentru dotarea Unitații de Primiri Urgențe (UPU) a Spitalului Județean de Urgența din Alba Iulia. Printre dotari se numara un ecograf,…