Stiri pe aceeasi tema

- Sistemul Medical MedLife a incheiat anul 2020 cu o cifra de afaceri pro-forma, consolidata la nivel de grup, in valoare de 1,214 milioane de lei (251 milioane de euro), inregistrand o crestere de 25,5% fata de 2019, potrivit rezultatelor financiare preliminare transmise vineri Bursei de la Bucuresti,…

- București, 22 februarie 2021: Camera de Comerț și Industrie a Romaniei (CCIR) saluta propunerile de redresare economica cuprinse in Bugetul de Stat 2021, prezentate de catre Guvernul de la București, și considera ca implementarea cat mai rapida a acestora este singura soluție viabila pentru realizarea…

- Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, i-a cerut omologului sau maghiar Peter Szijjarto sa protejeze identitatea romanilor din Ungaria, prin finanțarea corespunzatoare a „unui invațamant de calitate in limba romana”. Cei doi oficiali au avut o intalnire la sediul MAE de la București, cu ocazia vizitei…

- Drumarii de la CNAIR au actionat la nivelul intregii tari cu 566 de utilaje, in intervalul 12 februarie, ora 17:00 -13 februarie, ora 12:00, si au imprastiat aproximativ 2.956 tone material antiderapant, a anuntat sambata Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). La nivelul…

- COMUNICAT DE PRESA WU Executive Academy, parte a Universitații de Economie și Afaceri din Viena, cea mai mare universitate de business din Europa, deschide sesiunea de inscrieri la programul de Executive MBA desfașurat in București. Managerii și antreprenorii beneficiaza de un discount early - bird…

- La solicitarea procurorilor din cadrul oficiului Nord al Procuraturii pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), o femeie de afaceri din orașul Balți a fost plasata in arest pentru pregatirea omorului la comanda al amantei fostului sau soț. In acest scop, femeia de 57 de…

- Cu ocazia Zilei Culturii Naționale, pe 15 ianuarie, Muzeul Național Cotroceni are placerea sa anunțe ca expoziția „Casa Regala a Romaniei, pastratoare și promotoare a tradițiilor romanești”, vernisata la 2 iunie 2020, se poate vizita, in acest moment, in trei locuri diferite din țara, la Sibiu, Brașov…

- Bucuresti, 29 decembrie 2020 - NIRO Investment Group sustine proiectul „Romania de 10” al indragitului artist Damian Draghici. Aceasta este cea mai recenta initiativa a companiei prin care sunt sprijinite actiunile culturale si artistice ale anului 2020, in incercarea de a fi alaturi de aceasta industrie…