- ACȚIUNE PENTRU PREVENIREA ACCIDENTELOR CAUZATE DE VITEZA In acest sfarșit de saptamana, politistii rutieri au actionat pentru prevenirea evenimentelor rutiere negative si cresterea gradului de siguranta in trafic. Modul de actiune a fost predominant preventiv, insa politistii rutieri au actionat si…

- Acțiunile de prevenire a raspandirii virusului SARS COV2 au continuat și astazi, 22 septembrie, polițiștii și jandarmii vranceni acționand in sistem integrat, in zonele aglomerate din județul Vrancea. Astfel, pe langa misiuni specifice, polițiștii vranceni au desfașurat activitați de verificare…

- Astazi, 24 august a c., peste 90 de politisti rutieri au fost prezenți in trafic pe raza județului Vrancea, in intervalul 15.00-19.00, pe principalele drumuri nationale si europene, unde au acționat cu 20 aparate radar și 2 TruCam, pentru prevenirea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere.…

- ACȚIUNE DESFAȘURATA DE POLIȚIȘTII VRANCENI In perioada 21-22 august a.c., politiștii vranceni au acționat pe linia prevenirii faptelor antisociale in zona barurilor, discotecilor, magazinelor, a circulației și transporturilor de material lemnos și prevenirea evenimentelor rutiere. Peste 200 de politisti…

- Și in luna august, polițiștii vranceni continua activitațile de conștientizare pentru creșterea gradului de siguranța a elevilor in perimetrul unitaților de invațamant și in zona adiacenta acestora, in cadrul programului remedial de la școlile din comunele Paunești, Ploscuțeni, Popești…

- ACȚIUNILE PENTRU SIGURANȚA RUTIERA CONTINUA Polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea au fost prezenți și in acest weekend, pentru prevenirea accidentelor de circulație și creșterea gradului de siguranța rutiera pe drumurile publice. Au fost constatate 142 de abateri…

- POLIȚIȘTII RUTIERI DIN VRANCEA ACȚIONEAZA IN CONTINUARE PENTRU PREVENIREA CAUZELOR GENERATOARE DE ACCIDENTE Polițiștii rutieri acționeaza in permanența in vederea supravegherii și fluidizarii traficului, dar și a prevenirii evenimentelor rutiere de orice fel. In data de 31 iulie a.c., polițiștii au…

