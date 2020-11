Stiri pe aceeasi tema

- Accident violent in localitatea Merenii Noi din raionul Anenii Noi. O femeie a ajuns la spital, dupa ce mașina in care se afla a fost lovita de un tren.Impactul a avut loc in seara zilei de ieri, in jurul orei 21:00.

- BULETIN INFORMATIV Persoana ranita in urma unui accident rutier produs in localitatea Domnești Pompierii militari au fost alertați astazi, 04 noiembrie, in jurul orei 09:40, despre un accident rutier produs in localitatea Domnești, in care au fost implicate 2 autoturisme. In urma impactului dintre…

- Accident violent pe strada Tudor Vladimirescu din orașul Durlești. Trei mașini au fost grav avariate, dintre care una s-a rasturnat. Imaginile au fost postate de mai mulți martori oculari pe Facebook.

- Doua persoane au fost ranite și trei mașini au fost avariate intr-un accident rutier petrecut joi dupa-amiaza pe DN74, intre Alba Iulia și Zlatna, pe raza localitații Tauți, comuna Meteș. Potrivit IPJ Alba, joi, in jurul orei 15.30, pe DN 74, pe raza localitații Tauți, un tanar de 28 de ani, din Zlatna,…

- (update) 4 mașini au fost avariate in aceasta dimineța in urma unui accident rutier. Potrivit poliției, șoferul mașinii Renault nu a respectat distanța dintre automobile, iar mașina s-a tamponat intr-un VW care din inerție s-a tamponat intr-o Dacia, iar aceasta a avariat și un Nisan. In urma impactului…

- Trei mașini au fost avariate in urma unui accident produs in aceasta dimineața pe strada Alba Iulia din Chișinau. Imaginile au fost suprinse și publicate de un martor ocular pe o rețea de socializare.

- Accident in sectorul Buiucani din Capitala. Doua mașini s-au ciocnit pe strada Alba Iulia.Imaginile au fost expediate la adresa redacției PUBLIKA.MD.Deocamdata nu se cunoaște daca a avut cineva de suferit, dar și cine se face vinovat de producerea accidentului.

- Ziarul Unirea FOTO, VIDEO| ACCIDENT rutier in lanț, in Alba Iulia: 3 mașini implicate in coliziune au fost avariate Un accident rutier, cu pagube materiale, a avut loc duminica seara, in jurul orei 19.30, in municipiul Alba Iulia, pe calea Moților. Potrivit IPJ Alba, 3 mașini au fost avariate dupa o…