FOTO: Accident mortal în Munții Călimani! Mobilizare de forțe salvatoare in Munții Calimani, intr-o zona forestiera greu accesibila. Un barbat de 45 de ani și-a pierdut viața, in ciuda eforturilor depuse de echipajele medicale. Un apel la 112 anunța ca in Munții Calimani, intr-o zona forestiera greu accesibila, un barbat a fost lovit de un copac. Un echipaj de pompieri cu șenilata, un echipaj de la SAJ BN, Salvamont Bistrița Nasaud și SVSU Monor au fost direcționați intre localitațile Monor și Batos. Cei ce au sunat dupa ajutor au spus ca barbatul de 45 de ani ar fi in stare de inconștiența. Din nefericire, odata ajunse echipajele la… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

Sursa articol si foto: bistriteanu.ro

Stiri pe aceeasi tema

