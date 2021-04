Foto: A murit chiar de ziua lui - Un accident teribil a luat viața a doi minori CHIȘINAU, 4 apr - Sputnik. In noaptea de 3 spre 4 aprilie, in jurul orei 01:30, pe traseul dintre satele Balaurești și Zberoaia, raionul Nisporeni s-a produs un accident grav cu implicarea a doi minori. Potrivit poliției, automobilul era condus de un adolescent de 16 ani, iar in calitate de pasagera o avea pe prietena sa, ambii fiind originari din raionul Nisporeni. © Photo : Facebook / Poliția Republicii MoldovaDoi minori au decedat intr-un grav accident / Poliția Republicii MoldovaDoiau decedat intr-un grav accident Tanarul nu s-a ispravit cu controlul volanului și a derapat de pe traseu, astfel s-a izbit violent de un copac. Impactul a fost atat… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

