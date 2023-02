Stiri pe aceeasi tema

- Cu puțin timp in urma, Poliția a fost sesizata despre dispariția unei minore, in sectorul Botanica al capitalei.Fetița de 7 ani impreuna cu bunelul, originari din satul Costești, raionul Ialoveni, au mers la Gradina Zoologica.

- La data de 20 februarie a.c., in jurul orei 21.00, Poliția municipiului Turda a fost sesizata cu privire la faptul ca minorul HUNYADI NORBERT, in varsta de 14 ani, a plecat voluntar la data de 19 februarie a.c., in jurul orei 10.30, de la domiciliul situat in localitatea Liteni, comuna Savadisla și…

- La data de 20 februarie a.c., in jurul orei 21.00, Poliția municipiului Turda a fost sesizata cu privire la faptul ca minorul HUNYADI NORBERT, in varsta de 14 ani, a plecat voluntar la data de 19 februarie a.c., in jurul orei 10.30, de la domiciliul situat in localitatea Liteni, comuna Savadisla și…

- Poliția este in cautarea unei minore de 15 ani, care a plecat de acasa la data de 13 decembrie, intr-o direcție necunoscuta și pina la moment nu se cunoaște locul aflarii. Conform informațiilor, fata este originara din localitatea Sarata Galbena, raionul Hincești Minora are inalțimea de 1,68 m și corpolența…

- Mama Madalinei, Diana Cojocari, in varsta de 37 de ani, originara din Republica Moldova, și tatal ei vitreg Christopher Palmiter, in varsta de 60 de ani, au fost arestați sambata pentru ca nu au anunțat forțele de ordine despre dispariția unui copil, a declarat poliția, citata de CNN, anunța adevarul.ro. In…

- O fetița de 11 ani a disparut misterios in SUA la 23 noiembrie. Parinții sunt arestați intrucat nu au alertat Poliția mai devreme. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt…

- Caz socant in SUA. O fetita de 11 ani, fiica unei femei din Republica Moldova, a disparut fara urma. Timp de mai bine de trei saptamani, parintii nu au anuntat politia, iar acum cei doi sunt arestat. FBI-ul incearca sa-i dea de urma minorei.

- O fetita de 11 ani din Ploiesti a mintit ca a fost lovita de masina ca sa scape nepedepsita, dupa o bataie cu un coleg de școala. Copila i-a spus mamei ca, in timp ce traversa pe trecerea de pietoni, un șofer ar fi lovit-o cu mașina și a fugit. Speriata, femeia a dus-o imediat la spital, unde medicii…