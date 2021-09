FOTO: 123 de șoferi amendați de Poliția Alba și 7 permise reținute. Peste 360 de conducatori auto, testați pentru alcool Peste 120 de șoferi au fost amendați, sambata, in Alba, in cadrul unei acțiuni care a vizat combaterea conducerii autovehiculelor de catre persoane aflate sub influența alcoolului sau a drogurilor și verificarea respectarii regimului legal de viteza. Polițiștii au reținut și 7 permise. Sambata, 11 septembrie, Serviciul Rutier din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba […] Citește FOTO: 123 de șoferi amendați de Poliția Alba și 7 permise reținute. Peste 360 de conducatori…