Stiri pe aceeasi tema

- Misiune dificila pentru campioana Salajului, Luceafarul Balan, la barajul pentru promovarea in Liga a III-a. Formatia condusa de Emil Ionas va intalni campioana judetului Satu Mare – Olimpia Satu Mare. In penultima etapa a Ligii a IV-a Elite, Olimpia a castigat cu 4 – 1 duelul cu Sportul Botiz, insa…

- Adrian Mihalcea: „Putea sa fie oricat de mare scorul!” Buzoienii au pierdut fara drept de apel meciul cu UTA Arad și au ratat șansa de a promova in Superliga Romaniei. Adrian Mihalcea a vorbit la finalul partidei pe care echipa sa a pierdut-o, punctand ca s-a putut sesiza și prin scor diferența dintre…

- Formația Viitorul Liteni, care conduce autoritar ierarhia Ligii a IV-a sucevene, va intalni la barajul pentru promovare in eșalonul al treilea echipa Unirea Curtești, campioana județului Botoșani. Cu doua runde inainte de finalul stagiunii, Unirea Curtești a acumulat 66 de puncte, avand o linie de…

- Ioan Varga, patronul lui CFR Cluj, incearca sa achite banii pe o luna dintre cele doua restante ca sa-și motiveze echipa pentru duelul cu FCU Craiova, din barajul pentru Conference League. CFR Cluj - FCU Craiova se joaca joi, 1 iunie, de la ora 20:30. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe…

- S-a tras la sorți ordinea disputarii meciurilor de baraj pentru menținerea sau promovarea in prima liga. In cele doua baraje din acest an este implicata... The post UTA joaca prima manșa a barajul cu Gloria Buzau in deplasare! „Mi-am dorit sa jucam returul acasa” appeared first on Special Arad · ultimele…

- Dinamo n-au reușit sa o depașeasca pe Oțelul in ultima runda și sa promoveze direct, astfel ca va lupta pentru revenirea in primul eșalon fotbalistic cu FC Argeș. Barajul pentru menținerea/promovarea in Liga 1 se va disputa in dubla manșa. Datele vor fi stabilite și comunicate in cel mai scurt timp…

- In ultima etapa a play-off-ului seriei I a Ligii a III-a de fotbal, Foresta Suceava a disputat un meci fara nicio miza pe terenul gruparii CSM Bacau. Conducerea tehnica a formației sucevene a hotarat sa foloseasca jucatorii care au evoluat mai puțin, sa menajeze o parte dintre cei care au dus greul…

- Meciul Steaua – Dinamo, contand pentru etapa a patra a play-off-ului Ligii 2 Casa Pariurilor, se va disputa in data de 18 aprilie, dupa ce initial era programat la 17 aprilie. "Este oficial! Steaua-Dinamo se joaca pe 18 aprilie! Programat initial pe 17 aprilie, de la ora 18:00, marele derby Steaua Bucuresti-Dinamo…