Stiri pe aceeasi tema

- Alexandru Maxim (32 de ani), fotbalist la Gaziantep, se afla in Germania, astfel ca nu a fost afectat direct de cutremurul devastator din aceasta dimineața, care a dus la decesul a peste 1.000 de persoane din Turcia și Siria. Un cutremur de 7,8 grade pe scara Richter a avut loc in sudul Turciei, provincia…

- Turcia trece din nou printr-o drama! Cutremurul de 7,8 grade pe scara Richter, din aceasta noapte, a provocat cel puțin cinci sute de morți și peste o mie de raniți, dar autoritațile se tem ca bilanțul este mult mai sinistru. Vali Gheorghe, fost jucator la FCSB, joaca la o formație din Istanbul și a…

- Un cutremur cu magnitudinea 7,8 a lovit luni sudul Turciei, in apropiere de orasul Gaziantep, a raportat Serviciului de prospectare geologica al Statelor Unite (USGS) și a fost urmat de 78 de replici. Seismele s-au resimțit in toata zona de sud-est a Turciei, dar si in Liban, Siria si in Cipru. Potrivit…

- Un cutremur cu magnitudinea 7,8 a lovit luni, 6 februarie, sudul Turciei, in apropiere de orasul Gaziantep, a raportat Serviciului de prospectare geologica al Statelor Unite (USGS) și a fost urmat de 42 de replici.

- Un cutremur cu magnitudinea 7,8 a lovit luni sudul Turciei, in apropiere de orasul Gaziantep, a raportat Serviciului de prospectare geologica al Statelor Unite (USGS) și a fost urmat de zeci de replici. Seismele s-au resimțit in toata zona de sud-est a Turciei, dar si in Liban, Siria si in Cipru. Aproape…

- Cutremurul devastator cu magnitudinea de 7,8 a facut prapad in provincia Gaziantep din sudul Turciei. Seismul a fost atat de puternic incat s-a resimțit și la 90 de kilometri in Siria unde a produs sute de victime și acolo. Un bloc de 10 etaje s-a prabușit in miezul nopții. Mii de oameni au fost treziți…

- Cutremurul devastator cu magnitudinea de 7,8 a facut prapad in provincia Gaziantep din sudul Turciei. Seismul a fost atat de puternic incat s-a resimțit și la 90 de kilometri in Siria unde a produs sute de victime și acolo. Un bloc de 10 etaje s-a prabușit in miezul nopții. Mii de oameni au fost treziți…