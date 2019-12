Stiri pe aceeasi tema

- Comisia de Disciplina și Etica a Federației Romane de Fotbal a decis luni, 2 decembrie, ca Mihai Voduț (25 de ani), acum jucator la Chindia Targoviște, sa fie suspendat doi ani și amendat cu 300.000 de lei ca urmare a scandalului legat de pariuri.Voduț miza inclusiv pe meciurile propriei echipe…

