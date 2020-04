Stiri pe aceeasi tema

- Federatia olandeza de fotbal (KNVB) a anuntat vineri ca a pus oficial capat sezonului 2019-2020 din aceasta tara, fara a desemna o campioana, decizia fiind luata in contextul pandemiei de coronavirus, scrie AFP. "Din pacate, tinand cont de masurile (interzicerea adunarilor) luate de guvern, incheierea…

- Federatia olandeza de fotbal (KNVB) a anuntat ca intentioneaza sa opreasca definitiv sezonul competitional, sub rezerva consultarilor cu UEFA, dupa decizia guvernului Olandei de a prelungi interzicerea evenimentelor publice majore cu trei luni, pana la 1 septembrie, din cauza pandemiei de coronavirus,…

- Liga nord-americana de fotbal (MLS) a anuntat vineri ca sezonul sau, suspendat din cauza pandemiei de coronavirus, nu se va relua cel putin pana pe 8 iunie, precizand sa studiaza mai multe scenarii pentru finalizarea acestuia, informeaza Reuters. Actuala editie a Major League Soccer a…

- Liga Nationala de Handbal (LNH) din Franta a decis, marti, anularea finalului sezonului in primele doua divizii, din cauza pandemiei Covid-19, informeaza lequipe.fr, potrivit news.ro.Din prima liga mai erau de disputat opt etape. De asemenea turneul Final Four al Cupei Ligii, programat initial…

- Antrenorul echipei engleze de fotbal Crystal Palace, Roy Hodgson, s-a declarat un sustinator al reluarii sezonului 2019/2020 in Premier League in locul unor solutii artificiale pentru desemnarea campioanei, a participantelor in cupele europene si a retrogradatelor, relateaza Reuters. Fotbalul din Anglia…

- Antrenorul echipei de fotbal Politehnica Iasi, Mircea Rednic, a declarat, joi, ca ii pare rau ca s-a intrerupt campionatul din cauza pandemiei de COVID-19, in momentul in care formatia sa traversa un moment bun. Tehnicianul afirma ca in momentul in care se vor relua antrenamentele, jucatorii…

- Trei meciuri din prima liga olandeza, programate in week-end, in sudul tarii, au fost amanate, din cauza coronavirusului, informeaza lequipe.fr potrivit news.ro.Partidele amanate sunt Willem II Tilburg - Heerenveen, PSV Eindhoven - Emmen si Waalwijk - Groningen. "Serviciile de securitate…

- Antrenorul echipei de handbal masculin Dinamo, Constantin Ștefan, a declarat ca pregatește meciul cu Sporting Lisabona din Liga Campionilor „de la inceputul sezonului” și sportivii sai sunt gata sa iși ia revanșa.Dinamo mai are cateva zile pana la meciul cu Sporting Lisabona din Liga Campionilor…