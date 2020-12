Stiri pe aceeasi tema

- Vasile Miriuța este un nume binecunoscut in lumea fotbalului romanesc și nu numai, atat din postura de jucator cat și din cea de antrenor. Din aceasta iarna, Vasile Miriuța va fi cel care va conduce destinele gruparii baimarene, cu care are ca obiectiv imediat promovarea in Liga a doua. Mai apoi, dupa…

- Mircea Rednic l a inlocuit pe Ruben de la Barrera pe banca tehnica a FC Viitorul. Dupa ce a incheiat colaborarea cu staff ul tehnic condus de managerul spaniol Ruben de la Barrera, FC Viitorul s a inteles cu Mircea Rednic penru postul de antrenor al formatiei de pe litoral. "Puriul" a semnat un contract…

- Mircea Rednic a semnat cu FC Viitorul un contract pe doi ani si jumatate.Noul antrenor al FC Viitorul, Mircea Rednic, a luat astazi primul contact cu formatia de pe litoral, dupa ce ieri a semnat un contract valabil pentru urmatorii doi ani si jumatate. Alaturi de Gheorghe Hagi si presedintele clubului,…

- Vasile Miriuța (52 de ani), fostul antrenor al lui Dinamo in perioada 2017-2018, considera ca sunt șanse foarte mari ca echipa sa intre in faliment, deoarece spaniolii nu au investit banii promiși. Context: Ioan Becali a a marturisit in aceasta dimineața ca este convins ca proiectul de la Dinamo nu…

- Conducerea clubului CS Mioveni a ajuns la un acord cu Alexandru Pelici pentru a prelua functia de antrenor principal in locul lui Claudiu Niculescu.Noul tehnician a facut astazi testul COVID, asteptand acum rezultatul, iar in functie de acesta, maine va fi prezent la meciul cu Rapid, potrivit…

- Dinamo a fost invinsa de CS Universitatea Craiova, scor 0-1, și e antepenultima in Liga 1. Vasile Miriuța (52 de ani), fost antrenor al „cainilor”, a criticat prestația elevilor lui Cosmin Contra. Vasile Miriuța nu a avut mila de Dinamo. Tehnicianul liber de contract in acest moment, dupa desparțirea…

- Bogdan Andone și-a reziliat contractul cu Astra Giurgiu, așa cum Gazeta Sporturilor a anunțat in exclusivitate astazi. Clubul lui Ioan Niculae ar urma sa intre intr-o noua era, discuțiile cu tehnicianul Edi Iordanescu, cel care ar urma sa preia echipa, fiind avansate. Liber de contract dupa „divorțul”…

- La inceputul lunii iunie, DIICOT efectua o percheziție in casa jucatorului francez de handbal Pierre Yves Ragot din Brașov. Jucatorul francez are o casa la Brașov și juca la HC Minaur Baia Mare. Pierre Yves Ragot, cultivator de indoor de cannabis Povestea fostului jucator la Dinamo, a inceput odata…