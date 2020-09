Stiri pe aceeasi tema

- Jorge Messi, tatal si agentul atacantului Lionel Messi, se va intalni, miercuri, cu conducerea FC Barcelona, pentru a incerca sa obtina eliberarea de contract a fiului sau, care nu mai doreste sa continue la gruparea catalana, informeaza lesoir.be, care citeaza ESPN, potrivit news.ro.Jorge…

- Lionel Messi a provocat valuri la Barcelona odata cu decizia de a-i parasi pe catalani, iar oficialii blaugrana cauta disperați soluții pentru a-l convinge pe argentinian sa ramana. Publicația footmercato.net scrie ca Josep Maria Bartomeu, președintele Barcelonei, l-a convocat la o runda de discuții…

- Internaționalul argentinian Lionel Messi, 33 de ani, a facut un nou gest care arata ca plecarea sa de la FC Barcelona e iminenta: duminica, 30 august, nu s-a prezentant la centrul de antrenament al clubului catalan in vederea efectuarii testelor pentru depistarea coronavirusului, informeaza ziarul spaniol…

- Lionel Messi (33 de ani) a informat Barcelona ca iși dorește sa plece. Argentinianul le-a transmis deja agenților sa planuiasca o ședința cu oamenii din conducerea clubului la care a crescut, in vederea unei desparțiri in condiții amiabile. Messi incearca sa evite un scandal in aceasta perioada cu Barcelona.…

- Antrenorul lui Liverpool, Juergen Klopp, a spus ca ar fi interesat sa-l aduca la echipa sa, campioana Angliei, pe Lionel Messi, capitanul Barcelonei, dar crede ca acest transfer este imposibil, fiindca ar fi vorba de o suma astrononomica, scrie Reuters, Messi a socat in aceasta saptamana…

- Josep Maria Bartomeu, presedintele clubului FC Barcelona, a reafirmat duminica faptul ca "nu exista nicio indoiala" ca Lionel Messi isi va prelungi contractul cu clubul catalan de fotbal, informeaza AFP. "Messi a spus de nenumarate ori ca doreste sa-si incheie cariera aici si eu nu am…

- FC Barcelona are "obligatia" de a-i prelungi contractul lui Lionel Messi, a declarat presedintele clubului catalan, Josep Maria Bartomeu, marti, intr-un interviu acordat postului de radio RAC 1, pe fondul speculatiilor facute saptamana trecuta de mass-media in legatura cu viitorul fotbalistului argentinian…