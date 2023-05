Stiri pe aceeasi tema

- CSM Focșani 2007 – ACS Voința Limpeziș astazi, 26 mai, ora 17:00 A venit și ziua ultimului meci al echipei de fotbal seniori a Focșaniului in ediția de campionat 2022-2023. Va fi un joc din play-out, nu de play-off așa cum și-ar fi dorit susținatorii fotbalului focșanean. Astazi, pe Milcovul, de la…

- CSM Adjud 1946 – Victoria Gugești sambata, 20 mai, ora 17:00 Din Campionatul de fotbal al Superligii Vrancei au mai ramas trei etape și, așa cum arata clasamentul, lucrurile par limpezi in toate zonele sale. In partea de sus, doar un accident major al gugeștenilor mai poate introduce in carți contracandidata…

- In meciul etapei trecute, CSO Viitorul Marașești – CSM Adjud 1946 3-3 Runda a 17-a a campionatului Superligii Vrancea pare sa fi dat raspunsul la intrebarea legata de numele viitoarei campioane. In cel mai important joc al etapei, la Marașești, CSM Adjud 1946 nu a putut sa caștige in fața Viitorului…

- Superliga Vrancei iși continua parcursul fara surprize, cu marile favorite trecandu-și in cont victorie dupa victorie ramanand ca departajarea decisiva, cea in urma careia sa fie cunoscuta campioana, sa fie data de intalnirea directa dintre CSM Adjud 1946 și Victoria Gugești. Pana atunci etapa din acest…

- Semifinalele se vor disputa in Saptamana Mare A fost stabilit, prin tragerea la sorți care a avut loc ieri la sediul AJF Vrancea, programul semifinalelor fazei județene a Cupei Romaniei la fotbal. Vor juca intre ele marți, 11 aprilie, de la ora 16:30, FC Panciu și CSL Victoria Gugești și miercuri, 12…

- Campionatul Ligii a III-a la fotbal reincepe sambata, 12 martie, cand CSM Focșani 2007 va juca pe Stadionul Milcovul, de la ora 15:00, in compania revelației Seriei a 2-a, Unirea Braniștea. Cele doua formații sunt vecine de clasament și desparțite de un punct, galațenii fiind cu un loc in fața, dar…