- Minusurile erau multe. Clima, lipsa infrastructurii etc. Va fi primul Campionat Mondial ce va avea loc in Orientul Mijlociu și de asemenea primul organizat de o țara araba majoritar musulmana. Totodata, va fi o premiera ca un turneu de Campionat Mondial va fi organizat iarna.Qatarul a fost ales in dauna…

- Justitia interna a FIFA a anuntat joi ca Franz Beckenbauer nu poate fi urmarit in ancheta deschisa in 2006 in legatura cu conditiile de atribuire a Cupei Mondiale de fotbal 2006 Germaniei, deoarece faptele s-au prescris, transmite AFP. "Camera de judecata a comisiei independente de etica a decis ca…

- Campioana Africii, Al Ahly Cairo, s-a calificat in semifinalele Cupei Mondiale a Cluburilor de fotbal, joi seara, la Al Rayyan (Qatar), dupa ce a invins campioana Qatarului, Al Duhail, cu scorul de 1-0. Diferenta a fost facuta de Hussein El-Shahat (30), cu un sut de la distanta. Egiptenii au mai marcat…

- Politistii argeseni au intocmit dosar penal si propun trimiterea in judecata pentru infractiunea de fals in declaratii in forma continuata a unui barbat care a cerut eliberarea unui nou permis de conducere, pe motiv ca l-a pierdut pe cel vechi, desi in realitate permisul ii fusese retinut in alta…

- Argentinianul Lionel Messi, vedeta si capitanul echipei FC Barcelona, a primit o suspendare pentru doua meciuri dupa ce a fost eliminat in partida cu Athletic Bilbao, din finala Supercupei Spaniei, pierduta de catalani cu 3-2 duminica seara, scrie dpa. In finalul prelungirilor (120+1),…

- La data de 18 ianuarie 2021, in jurul orei 18,20, polițiștii rutieri din Alba Iulia au intervenit pentru soluționarea unui eveniment rutier, soldat cu pagube materiale, produs pe strada Aurel Vlad din municipiu. Un barbat de 63 de ani, din Alba Iulia, in timp ce conducea un autoturism, a intrat in coliziune…

- Atacantul vedeta al echipei italiene Juventus Torino si al nationalei de fotbal a Portugaliei, Cristiano Ronaldo, spune ca spera sa joace in continuare ''multi ani'', iar castigarea Cupei Mondiale ramane un ''vis'' al sau, noteaza BBC. Castigator de cinci ori al Balonului…

- Justitia franceza ar fi intrat anul trecut in posesia unui note scrise de mana care ar face asocierea intre angajarea fiului fostului presedinte al UEFA, Michel Platini, Laurent Platini, de catre Qatar Sports Investments (QSI) si cumpararea clubului de fotbal Paris Saint-Germain de catre QSI, potrivit…