- Sticla Arieșul Turda va evolua maine, de la ora 11:00, contra celor de la Victoria Viișoara, intr-o partida ce va conta pentru etapa a VIII-a, din cadrul ligii a patra. Turdenii se afla pe locul 3 al clasamentului, cu 15 puncte, cu 3 puncte mai puțin decat liderul clasamentului, dar cu un meci mai puțin…

- Schimbare de lider in Liga 5 ACADEMY, zona Campia Turzii, dupa ce in etapa de azi UST Cornești a invins-o clar pe AS Urca cu scorul de 6-2 și profitand de faptul ca Șoimii Campia Turzii nu a jucat, a trecut pe prima poziție a clasamentului. O alta echipa care a urcat pe podium, dupa [...] Articolul…

- Doar cinci partide se vor juca duminica, 15 octombrie, in etapa a V-a din Liga 5 ACADEMY, zona Campia Turzii, dupa ce meciul dintre ocupanta locului trei din clasament, Spicul 1958 Luna și „lidera” Șoimii Campia Turzii a fost amanat. Restul meciurilor care se vor juca in aceasta etapa sunt urmatoarele:…

- Astazi s-au jucat meciurile etapei cu numarul patru din Liga a 5-a ACADEMY, zona Campia Turzii, runda in care am consemnat victoria obținuta in deplasare de UST Cornești pe terenul echipei Progresul Boian. Cealalta formație care are și ea maxim de puncte și care a devenit noul lider al clasamentului,…

- Etapa cu numarul patru din Liga a 5-a ACADEMY, zona Campia Turzii, se va disputa duminica 8 octombrie. Partidele care se anunța a fi cele mai disputate in aceasta runda sunt Progresul Boian cu UST Cornești și Viitorul Transilvania Turda impotriva Chimiei Turda. Dupa disputarea primelor trei etape, in…

- Astazi s-au disputat partidele din etapa a doua in Liga 5 Academy, zona Campia Turzii, o etapa in care s-au marcat 35 de goluri și in care s-a consemnat cel mai mare scor inregistrat pana in acest moment, 9-0 in partida caștigata de UST Cornești in fața formației Steaua Roșie Bolduț. Tot in aceasta…

- Vineri și sambata s-au desfașurat partidele etapei cu numarul IV din cadrul ligii a patra de fotbal. Etapa a debutat cu marea surpriza de la Jucu, unde Speranța a caștigat primele puncte din acest sezon, dupa ce s-a impus in fața Victoriei Viișoara, scor 2-1. Trei meciuri sambata la ora 11:00 Sticla…

- Fotbalul amator din liga a cincea ACADEMY, zona Campia Turzii, continua duminica 24 septembrie cu meciurile etapei a doua. Cele mai importante partide din aceasta runda se par a fi Progresul Boian cu Chimia Turda și Unirea Tritenii de Jos impotriva caștigatoarei ultimei ediții de campionat, Șoimii Campia…