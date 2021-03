Stiri pe aceeasi tema

- Naționala de fotbal juniori U18 a Romaniei se afla, in aceste zile, in Ungaria, unde va disputa doua jocuri de pregatire, informeaza Federatia Romana de Fotbal. Juniorii nascuți in 2003, pregatiți de Adrian Vasii, vor disputa doua meciuri amicale in compania selecționatei similare a Ungariei: 16 martie,…

- Atacantul brazilian Neymar, de la Paris Saint-Germain, a acuzat dureri la muschii aductori la meciul cu Caen (1-0) din Cupa Frantei, cu doar sase zile inaintea duelului cu FC Barcelona din Liga Campionilor, a anuntat antrenorul formatiei pariziene, Mauricio Pochettino, citat de AFP. ''Are…

- Atacantul brazilian Neymar are gastroenterita si este incert pentru meciul pe care Paris Saint-Germain il va disputa, duminica, in compania echipei Olympique Marseille, in etapa a XXIV-a a campionatului Frantei. Neymar nu a participat la antrenamentul de sambata al echipei PSG. Antrenorul…

- Germanul Thomas Tuchel a fost numit oficial in functia de antrenor al echipei Chelsea Londra, cu care a semnat marti un contract pe o perioada de 18 luni, cu optiune de prelungire, a anuntat clubul englez, citat de agentia DPA. Demis de formatia franceza Paris Saint-Germain chiar inainte…

- Federatia Bulgara de Fotbal a anuntat, joi, ca noul selectioner al echipei nationale este Yasen Petrov. Tot joi, federatia columbiana a anuntat numirea lui Reinaldo Rueda la conducerea tehnica a echipei Columbiei. Petrov, in varsta de 52 de ani, in succede la nationala Bulgariei lui Georgi…

- Echipa de fotbal Paris Saint-Germain, campioana en titre a Frantei, a anuntat oficial sambata numirea argentinianului Mauricio Pochettino in postul de antrenor, in locul germanului Thomas Tuchel, demis la inceputul acestei saptamani, informeaza AFP. "Antrenorul argentinian a semnat un contract valabil…

- Presedintele Federatiei Romane de Fotbal, Razvan Burleanu, a declarat, joi, intr-o conferinta de presa, ca UEFA a demarat, la solicitarea FRF, o ancheta in ceea ce priveste anumite manifestari rasiste ale componentilor echipei turce Istanbul Basaksehir in timpul partidei cu Paris Saint-Germain, la…

- Atacantul uruguayan Edinson Cavani, de la Manchester United, a fost acuzat de o incalcare in forma agravata a regulamentelor Federatiei engleze de fotbal (FA), din cauza utilizarii cuvantului ''negrito'' intr-o postare pe Instagram de luna trecuta, relateaza Reuters. Cavani, 33 ani,…