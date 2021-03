Fotbal: Hoffenheim ia în considerare micşorarea salariilor jucătorilor Clubul german de fotbal Hoffenheim, aflat pe locul 11 in Bundesliga, analizeaza reducerea salariilor jucatorilor pentru a contracara efectele pandemiei de coronavirus asupra situatiei economice, transmite DPA.



Directorul clubului, Alexander Rosen, a declarat pentru presa germana ca ''in mod inevitabil trebuie luata in considerare ajustarea bugetului salarial al echipei profesioniste in jos cand vremurile sunt cum sunt. Cheltuielile si veniturile trebuie sa fie in echilibru. Daca banii din drepturile TV, reteta de la meciuri si veniturile din transferuri se opresc, poti reduce… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

