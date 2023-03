Stiri pe aceeasi tema

- In repetate randuri, Ziarul de Iasi a subliniat faptul ca Politehnica Iasi este mare favorita la promovare in acest sezon, in care calitatea echipelor care activeaza in esalonul secund este foarte scazuta. In ciuda diferentelor uriase fata de adversari, Poli a avut multe victorii chinuite in sezonul…

- Joi, 23 februarie: Gloria Buzau – FC Brasov 1-1.Vineri, 24 februarie: Unirea Slobozia – CSA Steaua 2-2.Sambata, 25 februarie: Ripensia Timișoara – Unirea Dej 1-2, Metaloglobus Bucuresti – Viitorul Pandurii Targu Jiu 0-0, Csikszereda Miercurea Ciuc – Progresul Spartac 2-2, CSC Dumbravita – Politehnica…

- Politehnica Iași a egalat pe CSA Steaua București in fruntea clasamentului din Liga 2, dupa ce echipa antrenata de Leo Grozavu a trecut fara emoții de CSC 1599 Șelimbar, scor 4-1, in etapa a 17-a.

- Joi, 23 februarie – ora 17.00: Gloria Buzau – FC Brasov.Vineri, 24 februarie – ora 16.00: Unirea Slobozia – CSA Steaua.Sambata, 25 februarie – ora 11.00: Minaur Baia Mare – Concordia Chiajna, Ripensia Timișoara – Unirea Dej, Metaloglobus Bucuresti – Viitorul Pandurii Targu Jiu, Csikszereda Miercurea…

- Formația Farfarello va inreprinde un turneu in Romania. Grupul inființat de Mani Neumann, supranumit si Der Teufelsgeiger (Violonistul Diavolului), considerat cel mai „salbatic” violonist al Germaniei, ii mai are in componența pe Ulli Brand și Urs Fuchs , iar turneul este prilejuit de prezentarea albumul…

- Politehnica Iași, locul 2 in Liga 2, vor pleca astazi in Antalya, la ora 17:00, unde va sta cantonata timp de 10 zile. Delegația moldovenilor calatorește spre Turcia chiar in ziua in care țara a fost lovita de o serie de cutremure puternice. Un cutremur de 7,8 grade pe scara Richter a avut loc in sudul…

- Mare favorita la promovarea in Liga I, Politehnica Iași, grupare situata pe locul 2 in Liga a 2-a, dupa CSA Steaua, care nu are dreptul de a urca in prima liga, disputa astazi primul meci amical al anului. De la ora 14:00, in Copou, trupa pregatita de Leo Grozavu se confrunta cu viceliderul Seriei I…

- Politehnica Iasi a incheiat anul pe locul II al clasamentului Ligii a II-a de fotbal. Pozitionarea trupei pregatite de Leo Grozavu a fost posibila ca urmare a rezultatelor inregistrate de echipele fruntase in runda a XVI-a, din nou avantajoase pentru Poli, si a succesului obtinut de ieseni pe un teren…