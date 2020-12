Stiri pe aceeasi tema

- Formatia Gazinatep FK, antrenata de Marius Sumudica, a invins, sambata seara, pe teren propriu, cu scorul de 3-1, echipa Fenerbahce, intr-un meci din etapa a XIII-a a campionatului Turciei, anunța news.ro. Unul dintre golurile invingatorilor a fost marcat de Alexandru Maxim, in minutul 40,…

- Echipa antrenata de romanul Marius Sumudica, Gaziantep FK, a invins-o pe Istanbul Basaksehir, campioana Turciei la fotbal, cu scorul de 2-1, duminica seara, in etapa a 12-a din Super Lig. Belgianul Kevin Mirallas (44) a deschis scorul pentru oaspeti, francezul Enzo Crivelli a restabilit egalitatea (56),…

- Gaziantep, echipa antrenata de Marius Șumudica, a invins-o in deplasare pe Instanbul Bașakșehir, scor 2-1, in runda cu numarul 12 din campionatul Turciei. Instanbul Bașakșehir este echipa care s-a retras de pe teren in meciul din Liga Campionilor impotriva PSG, dupa ce arbitrul de rezerva, romanul…

- Echipa de fotbal Gaziantep FK, antrenata de romanul Marius Sumudica, a urcat pe locul 4 in campionatul Turciei dupa ce a castigat sambata cu 1-0 pe terenul lui Gaziantep intr-un meci din etapa a 9-a. Unicul gol a fost semnat de Kenan Ozer in minutul 26. Alin Tosca, sanctionat cu un cartonas…

- Mijlocasul roman Alexandru Maxim a marcat golul prin care Gaziantep FK, echipa antrenata de Marius Sumudica, a terminat la egalitate cu Genclerbirligi Ankara, 1-1, sambata, in deplasare, intr-un meci din etapa a 7-a a campionatului de fotbal al Turciei. Maxim a deschis scorul in min. 17,…

- Gaziantep a terminat la egalitate, scor 1-1 (1-0), meciul disputat, sambata, in deplasare, cu Genclerbirligi, din etapa a VII-a a campionatului turc de fotbal, potrivit news.roMaxim a deschis scorul in minutul 16, din penalti, pentru echipa antrenata de Marius Sumudica. Gazdele au egalat, in minutul…

- Mijlocasul roman Alexandru Maxim a marcat golul prin care Gaziantep FK a terminat la egalitate cu Trabzonspor, 1-1, vineri, pe teren propriu, in etapa a patra a campionatului de fotbal al Turciei. Oaspetii au deschis scorul prin Gaston Campi (64), dar Maxim a adus un punct formatiei antrenate de Marius…

- Fotbalistul roman Alexandru Maxim a marcat golul prin care echipa Gaziantep FK, antrenata de Marius Sumudica, a terminat la egalitate cu Goztepe, 2-2, sambata, la Izmir, in etapa a treia a campionatului Turciei. Oaspetii au deschis scorul prin Muhammed Demir (7), dar Goztepe a reusit sa…