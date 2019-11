Stiri pe aceeasi tema

- Frank Lampard, tehnicianul lui Chelsea Londra, a fost ales cel mai bun antrenor al lunii octombrie din Premier League, in care a castigat toate meciurile disputate, relateaza L'Equipe. Lampard, 41 ani, instalat...

- Premier League poate invata din modul in care sistemul de arbitraj video (VAR) a fost implementat in Liga Campionilor la fotbal, iar arbitrii de pe teren trebuie sa revada incidentele pe monitoare pentru a elimina orice indoieli, a declarat antrenorul echipei Chelsea Londra, Frank Lampard. Introducerea…

- Manchester City a mai facut un pas greșit în lupta pentru titlul din Premier League. "Cetațenii" au fost învinși cu 2-0 de Wolverhampton, în etapa a opta, pe teren propriu, și au ramas la opt puncte în spatele liderului Liverpool. Tot duminica, Chelsea și Arsenal au…

- ​Liverpool continua cursa impecabila spre titlul din Premier League. "Cormoranii" s-au impus cu 2-1, pe teren propriu, împotriva celor de la Leicester și au adunat 24 de puncte dupa primele opt etape (victorii pe linie).Echipa lui Klopp a deschis scorul prin Mane în minutul…

- Liga Campionilor, cea mai tare competiție intercluburi din Europa revine din nou in lumina reflectoarelor. In prima etapa din faza grupelor se vor juca 8 partide. Pe stadionul Stamford Bridge, Chelsea Londra se va confrunta cu Valencia.

- Numai in ultima zi de mercato, Antwerp a luat 4 jucatori (11 in total), doi internaționali din Premier League: Defour (Burnley) și Hoedt (Southampton). In week-end, Lamkel Ze și Bolat au fost scoși din lot Boloni dupa ce s-au batut in vestiar. Intr-o vara, Boloni a luat o echipa intreaga la Antwerp.…

- Liverpool a castigat greu la Southampton, cu 2-1, sambata, in etapa a 2-a a campionatului de fotbal al Angliei. Sadio Mane (minutul 45+1) si Roberto Firmino (71) au marcat pentru echipa lui Jurgen Klopp, detinatoarea Ligii Campionilor, care s-a impus miercuri in Supercupa Europei.

- Manchester United a debutat in forta in noua editie a campionatului de fotbal al Angliei, invingand pe teren propriu, cu scorul de 4-0, formatia Chelsea Londra, duminica, in derby-ul etapei inaugurale din Premier League. United s-a impus prin "dubla" lui Marucs Rashford (18 - penalty, 67) si reusitele…