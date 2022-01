FOTBAL Florin Gardoș pleacă de la Academica Clinceni Florin Gardoș a anunțat ca și-a incetat relațiile contractuale cu echipa de fotbal Academica Clinceni. Inca nu știe la ce echipa va evolua mai departe. „Așa cum spuneam pe 10 ianuarie, azi a venit decizia LPF de incetare a raporturilor contractuale dintre mine și Academica Clinceni. Vreau sa ii mulțumesc lui Ilie Poenaru, stafului și colegilor pentru felul in care am fost primit și pentru toate momentele frumoase din sezonul trecut. Le doresc tuturor mult succes!”, a postat, in aceasta seara, Florin Gardoș, pe pagina sa de Facebook. Intrebat de fani la ce echipa va juca in continuare sau daca… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

