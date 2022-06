Fotbal feminin: Pisicile Roșii continuă în Liga a II-a In ciuda statutului de nou promovata și a unui buget la limita supraviețuirii, singura echipa de fotbal feminin a Bacaului, Magura 2012 și-a atins obiectivul. Pisicile Roșii vor activa in Liga a II-a și in ediția 2022-2023, dupa ce in sezonul acesta au incheiat Seria 1 pe locul 7, cu 9 puncte. Duminica trecuta, in […] Articolul Fotbal feminin: Pisicile Roșii continua in Liga a II-a apare prima data in Deșteptarea - Liderul presei bacauane! . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol si foto: desteptarea.ro

