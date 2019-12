Stiri pe aceeasi tema

- Lotul FCSB va reveni din vacanta de Sarbatori marti, 7 ianuarie, primul pas fiind vizita medicala de la Institutul National de Medicina Sportiva, programata la ora 8:00, anunța news.ro.Ros-albastrii se vor pregati la Baza Sportiva FCSB pana pe 11 ianuarie, cand vor pleca spre Marbella, unde…

- Echipa Petrolul Ploiești a anunțat, vineri, ca va susține opt jocuri de verificare in cantonamentul din Antalya, care va avea loc in perioadele 12-24 ianuarie și 2-14 februarie.Jucatorii clubului ploieștean vor reveni din vacanța la data de 8 ianuarie, urmand ca patru zile mai tarziu sa mearga…

- Echipa de fotbal FC Viitorul a anuntat pe site-ul sau oficial ca, in cadrul stagiului de pregatire din Antalya, programat in perioada 10-25 ianuarie, va disputa mai multe partide amicale, printre...

- Echipa de fotbal FC Viitorul a anuntat, marti, pe site-ul sau oficial, ca in cadrul stagiului de pregatire din Antalya, programat in perioada 10-25 ianuarie, va disputa mai multe partide amicale, printre adversare numarandu-se Young Boys Berna si Sturm Graz. "Dupa o binemeritata vacanta, lotul Viitorului…

- Chindia Targoviste a invins-o pe FCSB cu scorul de 6-3 (3-0), sambata, la Baza Sportiva FCSB din Bucuresti, intr-un meci amical, potrivit paginii de Facbook a clubului din Capitala. Pentru echipa antrenata de Viorel Moldovan au marcat Andrei Burlacu (2 goluri), Andrei Dumiter (2), Andrei…

- Echipa de fotbal Universitatea Craiova va disputa meciul cu FC Hermannstadt, programat la 24 noiembrie, in etapa a 17-a a Ligii I, pe noul gazon hibrid instalat pe Stadionul "Ion Oblemeco". Conducerea a facut anuntul pe pagina oficiala de Facebook a clubului, publicand totodata si primele…

- Mai multe echipe din Liga I de fotbal vor disputa meciuri amicale in pauza competitionala prilejuita de partidele echipelor nationale in preliminariile europene. Astfel, Universitatea Craiova va infrunta sambata 16 noiembrie formatia sarba FK Spartak Subotica, ora si locul disputarii jocului urmand…

- Vicepresedintele Federatiei Romane de Fotbal, Octavian Goga, a fost delegat la 18 meciuri de la turneul final care are loc in Brazilia pana in 17 noiembrie, informeaza frf.ro, potrivit news.ro.La acest Mondial au fost delegati patru comisari FIFA, iar Goga a va superviza 18 partide, 12 in…