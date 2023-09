Fotbal: FC Barcelona a zdrobit Antwerp (5-0). Rezultatele primei zile a noului sezon a Ligii Campionilor

Stiri pe aceeasi tema

- Meciurile serii din grupele UEFA Champions League au putut fi urmarite, in format LIVE SCORE, pe AS.ro. Barcelona a dat recital impotriva lui Antwerp si a obtinut o victorie categorica. Campioana Europei, Manchester City, a fost condusa la pauza de Steaua Rosie, dar a dat recital dupa pauza. In derby-ul…

- FC Barcelona a realizat scorul primei zile a noului sezon in grupele Ligii Campionilor la fotbal, 5-0 cu Antwerp, marti seara, pe Stadionul Olimpic din Barcelona, in prima etapa din Grupa H, informeaza Agerpres.In acest meci arbitrat de romanul Radu Petrescu, Barca avea deja 3-0 in mai putin de jumatate…

- Barcelona și Tottenham au facut spectacol in ultimul meci disputat inainte de startul noilor sezoane din LaLiga și Premier League. Partida de pe Stadionul Olimpic din Barcelona a fost caștigata de gazde, scor 4-2.

- Miercuri, 2 august, sunt programate sa se dispute meciurile din Turul 1 al Cupei Romaniei, ediția 2023-2024, primul tur din faza naționala in care intra o parte dintre echipele, 69 la numar, care au activat in ediția trecuta a Ligii 3. Trei dintre cele 38 de jocuri stabilite de Federația Romana de Fotbal…

- Clubul Manchester United va lua o decizie in ceea ce-l priveste pe atacantul Mason Greenwood inainte de primul meci al noului sezon din Premier League, adica pe 14 august, cand va avea loc partida cu Wolverhampton, scrie BBC. CITESTE SI Fotbal: Reprezentanți ai conducerii lui Bayern, la Londra, pentru…

- Liga Profesionista de Fotbal a stabilit marți programul noului sezon al SuperLigii, care va debuta pe 15 iulie. FCSB și Dinamo vor intalni in prima etapa echipele din Craiova, iar campioana Farul se va deplasa la Sibiu.