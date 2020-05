Stiri pe aceeasi tema

- Darius Olaru (FCSB), Stefan Fara (Dinamo) si Mihai Roman II (Universitatea Craiova) au obtinut victorii, joi, in primele meciuri din turneul fotbalistilor din Liga I la FIFA20 - eLiga I Player Challenge. Competitia are loc in sistem eliminatoriu, in perioada 7-10 mai, si incepe cu sase meciuri din optimile…

- CS Universitatea Craiova - Gaz Metan Mediaș e finala din eCupa Romaniei la FIFA 20. Medieșenii au trecut azi de Hermannstadt, scor 2-1, in timp ce oltenii erau calificați inca de luni, cand au invins-o pe CFR Cluj. Finala din eCupa Romaniei dintre Gaz Metan (Stephan Draghici) și (Mihai Roman) va fi…

- Fundasul francez a fost învins la general de adversarul care a reprezentat Universitatea Craiova dupa doua partide dominate cu autoritate de reprezentantul oltenilor. Mihai Roman l-a învins pe fundasul francez Mike Cestor în ambele confruntari, cu 3-0 si 4-3. …

- Academica Clinceni, Gaz Metan, FCSB, CFR Cluj, Politehnica lasi si Hermannstadt s-au alaturat Universitatii Craiova si Viitorului Constanta in „sferturile” eCupei Romaniei. Jocurile din competitie sunt transmise in direct pe Facebook Cupa Romaniei si YouTube FRF TV!Partidele se disputa in sistem cel…

- FC Viitorul sustine astazi, de la ora 18.00, meciul cu Gaz Metan Medias din sferturile de finala ale competitiei de fotbal virtual eCupa Romaniei, organizata de Federatia Romana de Fotbal in FIFA 20.FC Viitorul va fi reprezentata in acest meci de Alxi Pitu, care il va intalni de la Gaz Metan pe Stephan…

- LPF a decis ca etapa a 3-a din play-off si play-out, programata in weke-end, sa se dispute conform programului stabilit. "Etapa care e programata in acest wekeend se va disputa conform programarii care exista. Ca sa fie clar, nu s-a luat decizia de a se anula, suspenda, amana, dar, daca va…

- Liga 1 / Programul meciurilor din etapa a 2-a din play-off si play-out: Play-off, etapa 2: Vineri, 6 martie – ora 20.30: Astra – Botoșani. Duminica, 8 martie – ora 20.30: FCSB – Universitatea Craiova. Luni, 9 martie – ora 20.30: Gaz Metan Mediaș – CFR Cluj. Clasament: 1.CFR Cluj 29 puncte (golaveraj…

- In urma meciurilor disputate duminica, 23 februarie, s-au aflat toate cele sase formatii calificate in play-off-ul Ligii 1! Astfel, CFR Cluj, U Craiova, FCSB, Gaz Metan, Astra si FC Botosani vor evolua in play-off, in vreme ce Viitorul Constanta, Dinamo Bucuresti, Sepsi Sf. Gheorghe, Chindia Targoviste,…