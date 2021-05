Stiri pe aceeasi tema

- In data de 14.05.2021 jandarmii vor fi prezenți incepand cu ora 09.00 in municipiul Alba Iulia și vor asigura masurile de ordine publica pe timpul mitingului auto organizat de Asociația Concordia Transilvania, pentru a atrage atenția asupra starii deplorabile a drumului ce face legatura intre localitațile…

- Duminica, ora 18.00, Industria Galda – Pobeda Star Bisnov (Timiș), primul duel al barajului de salvare Industria Galda de Jos, ultima clasata in Seria a 9-a a Ligii a 3-a disputa duminica, 16 mai, de la ora 18.00, la Galtiu, prima manșa a barajului pentru menținerea in eșalonul terț, cu Pobeda Star…

- In barajul de salvare: Industria Galda – Pobeda Star Bisnov (Timiș) și CS Ocna Mureș – CS Iernut (Mureș) CS Ocna Mureș și Industria Galda de Jos și-au aflat adversarii din barajele de menținere/ promovare in Liga a 3-a, ce vor avea loc in 16 și 23 mai. Astfel Industria Galda se va duela cu campioana…

- Dupa ce au avut etapa de pauza de Paște, fetele din Liga 1 feminin s-au reintors pe teren. Astazi s-au jucat partide importante din play-off, dar și din play-out. Heniu Prundu Bargaului a caștigat la limita, scor 1-0, duelul de pe propriul teren cu Fortuna Becicherecu Mic. Aflate la a treia infrangere…