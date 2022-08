Peste 11 zile, Sticla Arieșul Turda va juca in primul tur al Cupei Romaniei cu Viitorul Cluj-Napoca, echipa pe care a avut-o adversara și in sezonul precedent din Liga 3, cand clujenii au ajuns in play-off, in timp ce turdenii au terminat campionatul pe ultimul loc (10). Partida dintre Sticla Arieșul Turda și Viitorul Cluj [...] Articolul Fotbal, Cupa Romaniei: Sticla Arieșul Turda va juca cu Viitorul Cluj-Napoca, in primul tur! apare prima data in TurdaNews .