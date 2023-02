Stiri pe aceeasi tema

- Meciul dintre ACS Sepsi OSK Sfantu Gheorghe si FC U 1948 Craiova, din etapa a 23-a a Superligii de fotbal, a fost suspendat definitiv, duminica, in min. 26, la scorul de 0-0, din cauza scandarilor suporterilor celor doua echipe. In min. 26, arbitrul Andrei Chivulete a trimis in prima instanta cele doua…

CS Mioveni a invins-o pe Petrolul Ploiesti cu scorul de 1-0 (1-0), sambata, pe teren propriu, intr-un meci din etapa a 22-a a Superligii de fotbal.

- ACS Sepsi-SIC Sfantu Gheorghe a revenit pe primul loc in clasamentul Ligii Nationale de baschet feminin, dupa ce a surclasat-o pe CS Municipal Targoviste cu scorul de 98-42, duminica, in deplasare, intr-un meci din etapa a 13-a. MVP-ul meciului a fost Khadijiah Docia Andrea Cave, cu 24 de puncte, 15…

- Dupa o victorie fara emoții, scor 40-13, in fața Științei Bacau, tinerele jucatoare de la Sfantu Gheorghe au terminat turul Diviziei A pe locul secund, cu opt succese in noua meciuri disputate și un golaveraj de 264-217. Cu un lot foarte tanar, alcatuita intr-o buna masura din junioare ale Sepsi-SIC,…

- Sepsi OSK Sfantu Gheorghe, detinatoarea trofeului, si FC U Craiova s-au calificat, marti seara, in sferturile de finala ale Cupei Romaniei la fotbal, dupa ce au castigat meciurile din ultima etapa a Grupei A. Sepsi OK a surclasat-o pe FC Voluntari cu 4-0, prin golurile marcate de Mihai Balasa (14),…

Sepsi OSK Sfantu Gheorghe a invins-o pe UTA cu scorul de 4-1 (1-1), vineri, la Arad, intru-un meci din etapa a 19-a a Superligii de fotbal.

Sepsi OSK Sfantu Gheorghe a invins-o pe Petrolul Ploiesti cu scorul de 2-0 (1-0), vineri seara, pe teren propriu, intr-un meci din etapa a 18-a a Superligii de fotbal.

- Sepsi OSK Sfantu Gheorghe a invins-o pe Dinamo Bucuresti cu scorul de 3-2 (1-0), marti seara, pe Stadion Arcul de Triumf din Capitala, intr-un meci din Grupa A a Cupei Romaniei la fotbal. Oaspetii au deschis scorul prin Francisco Junior (16), cui un voleu de la 22 de metri, la primul meci de fotbal…