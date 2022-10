Fotbal / „Centralul” Istvan Kovacs, delegat la UEFA la partida Bayer Leverkusen - FC Porto, din Liga Campionilor

Doi soferi din Constanta, implicati intr-un accident rutier in judetul Neamt. O femeie a ajuns la spital

Doi conducatori auto domiciliasti in judetul Constanta au fost implicati intr un accident rutier in judetul Neamt.O femeie in varsta de 60 ani a fost ranita si a ajuns la spital.Potrivit IPJ Neamt,… [citeste mai departe]