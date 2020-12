Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul echipei de fotbal Newcastle United, Steve Bruce, a afirmat marti ca este ingrijorat de starea de sanatate a doi dintre jucatorii sai, testati pozitiv la coronavirus, si care ''nu se simt bine deloc'', scrie AFP. ''Jucatorii si personalul tehnic au facut trei serii de teste in ultimele…

- Okan Buruk, antrenorul echipei de fotbal Istanbul Basaksehir, a afirmat la finalul meciului reluat miercuri seara, cu Paris Saint-Germain (1-5), ca ''trebuie sa aratam ca putem trai toti impreuna, iar omenia este cel mai important lucru'', relateaza AFP. "Al patrulea arbitru i-a spus…

- Norvegia va disputa meciul de miercuri cu Austria din Liga Natiunilor la fotbal, pentru care a format un nou lot de jucatori, dupa ce selectionata sa nu s-a putut prezenta la partida cu Romania de duminica, fiind blocata de autoritati din cauza unui jucator testat pozitiv la COVID-19, transmite Reuters.…

- Liga engleza de fotbal (EFL) a acceptat preluarea clubului de divizia a doua Derby County de catre seicul Khaled Zayed Bin Saquer Zayed, membru al familiei regale din Abu Dhabi, scrie Reuters. Acordul a fost convenit in principiu in urma discutiilor purtate de catre proprietarul lui Derby…

- Antrenorul echipei de fotbal Manchester City, Pep Guardiola, spune ca Sergio Aguero poate juca in continuare un rol important pentru ''cetateni'' dupa ce s-a recuperat in urma unei accidentari la genunchi, dar mentioneaza ca acesta trebuie sa demonstreze pe teren acest lucru in cazul…

- Urmatoarele doua meciuri ale echipei de fotbal feminin Aston Villa in Women Super League au fost amanate, dupa ce o jucatoare a clubului din Birmingham a fost testata pozitiv la Covid-19, a anuntat vineri federatia engleza de fotbal (FA), citata de Reuters. Aston Villa, nou-promovata,…

- Antrenorul echipei engleze de fotbal Tottenham Hotspur, portughezul Jose Mourinho, a relatat ca a sesizat ca o poarta era mai mica pe stadionul din Macedonia de Nord pe care a jucat meciul de joi cu KF Shkendija, in turul al treilea preliminar al Europa League si a cerut clubului gazda sa intervina,…