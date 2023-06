Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 15-16 iunie 2023, la Alba Iulia va avea loc Conferința Naționala „Bibliologie și patrimoniu cultural național”, ediția a XVII-a. Lucrarile Conferinței care se vor desfașura la Palatul Apor, in sala Senatului, vor fi imparțite pe trei secțiuni: „515 ani de la tiparirea primei carți in spațiul…

- Meteorologii au emis un nou Cod galben de instabilitate atmosferica – ploi torențiale, cu descarcari electrice, grindina si vijelii, joi pana la ora 23.00, in 17 judete. Atentionarea Cod galben este valabila joi, intre orele 12 si 23, in judetele Bihor, Cluj, Alba, Arad, Hunedoara, Timiș, Caraș-Severin,…

- Cel mai bun aer din Romania este in orasul Galati, potrivit unei statistici realizate de Agentia Europeana a Mediului. Orasul de pe malul Dunarii se afla pe locul 21 in clasamentul european. Bucuresti este pe locul 302 din 375 de orase incluse in statistica. Potrivit Agentiei Europene a Mediului, orasele…

- Sindicatul din Institutul Național de Statistica București – SINSB, membru al Federatiei Nationale a Sindicatelor din Administratie, organizeaza in data de 26 aprilie greva japoneza pe durata intregii zile de munca. Ca urmare a situatiei salariale discriminatorii la care sunt supusi angajatii Institutului…

- 24pay și Up Romania incheie un parteneriat și lanseaza prima soluție digitala pentru achiziția abonamentelor de transport in comun pentru angajații companiilor care utilizeaza acest tip de beneficiu. Astfel, companiile care utilizeaza Up MultiBeneficii vor putea oferi un nou tip de beneficiu angajaților:…

- Vacantele in Antalya s-au scumpit anul acesta cu aproape 20%, dar, cu toate acestea, o singura agenția se asteapta sa aduca in jur de 70.000 – 80.000 de turisti din Romania. Anul trecut zona a fost vizitata de aproximativ un sfert de milion de romani. „In primul rand sa ne gandim la raportul dintre…

- Investiție de 16,4 milioane de euro intr-un parc fotovoltaic in Oradea, finanțarea provenind din fonduri europene. Contractul a fost semnat, vineri, alaturi de alte cinci contracte majore pentru Oradea si judetul Bihor, in valoare totala de 91,2 milioane de euro. Centrala electrica fotovoltaica se va…

- Polițiștii și procurorii romani fac 42 de percheziții, pe parcursul zilei de 28 martie 2023, intr-o ancheta asupra unei afaceri cu mobila la comanda. Paguba estimata in acest dosar se ridica la patru milioane de lei. Pana in prezent, peste 130 de cetațeni au fost identificați ca persoane vatamate. Perchezitiile…