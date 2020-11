Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat miercuri, 11 noiembrie a.c., urmatoarele decrete:Decret privind acordarea gradului de general de brigada ndash; cu o stea, post mortem, domnului colonel Popa Daniel Gheorghe din Ministerul Afacerilor Interne;Decret privind eliberarea din functia de judecator…

- Ministrul Apararii, Nicolae Ciuca, a transmis sambata ca a murit generalului de brigada cu o stea Ionica-Catalin Ticulescu, decorat de Klaus Iohannis in 2019.Citește și: SONDAJ CURS - Intenția de vot pentru partide la alegerile parlamentare„Am aflat cu mare tristețe despre trecerea catre cele…

- Ministerul Afacerilor Interne a transmis, duminica, Biroului Electoral Central o solicitare prin care adreseaza rugamintea de a se analiza posibilitatea prelungirii votarii dupa ora 21,00 pentru persoanele care asteapta sa isi exprime dreptul constitutional in proximitatea sectiilor de votare. Informatia…

- Ministerul Afacerilor Interne nu poate aplica „bata” la infinit pentru ca cetatenii sa respecte normele anti-COVID-19 in spatiul public. Declaratia apartine ministrei Sanatatii, Viorica Dumbraveanu, care sustine ca masurile restrictive pot fi reactualizate in anumite circumstante, noteaza IPN.

- Presedintele Autoritatii Electorale Permanente, Constantin-Florin Mituletu-Buica, a declarat, miercuri, ca, spre deosebire de alegerile clasice, cetatenii trebuie sa respecte niste reguli suplimentare in sectia de votare, astfel incat noul coronavirus sa nu fie raspandit, mentionand ca a pregatit,…

- Ministerul Afacerilor Interne a organizat vineri dezbaterea publica a proiectului ordonantei de urgenta privind cautarea persoanelor disparute. Proiectul prevede constituirea de structuri specializate, care vor gestiona si dosarul disparitiei.

- Bogdan Despescu este in prezent secretar de stat in Ministerul Afacerilor Interne, El este al doilea om in ierarhia Ministerului Afacerilor Interne, dupa ministrul Ion Marcel Vela. Bogdan Despescu a condus Inspectoratul de Politie al Judetului Constanta in perioada 2014 ndash;2015.Chestorul Liviu Vasilescu,…

- Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a anunțat ca autoritațile din Ungaria au acceptat menținerea in funcțiune a inca 4 puncte de trecere a frontierei, suplimentar fața de cele opt comunicate inițial, pentru tranzitul cetațenilor romani. Potrivit unui comunicat al MAI, Marcel Vela a avut luni dimineața…