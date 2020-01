Stiri pe aceeasi tema

- FOTO – Arhiva Horia Hulea, primarul comunei Florești, din județul Cluj, a fost condamnat la 3 ani de inchisoare. El este acuzat de crearea unui prejudiciu de peste 270.000 de lei la bugetul local, scrie EVZ. Horia Hulea, primarul comunei Florești, din Cluj, a fost condamnat vineri de magistrații de…

- Premierul Ludovic Orban l-a numit luni in funcția de consilier de stat in cadrul Cancelariei Prim-Ministrului, in domeniul economic, pe Tanase Stamule, un apropiat al sau. Decizia a aparut in Monitorul Oficial. Noul consilier economic al lui Orban vrea sa candideze din partea PNL la alegerile…

- Fostul presedinte sudanez Omar el-Bechir, destituit in aprilie de armata in urma unei contestari inedite dupa 30 de ani la putere, a fost condamnat sambata de un tribunal din Khartoum la doi ani de detentie intr-un centru de reabilitare, pentru coruptie, potrivit AFP. Este vorba despre prima…

- George Papadopoulos, fost consilier al lui Donald Trump condamnat in procesul privind Rusia, a anuntat luni ca se va prezenta sub stindardul republican pentru un loc de membru al Congresului lasat vacant de o democrata, impinsa la demisie dupa publicarea unor fotografii intime, relateaza AFP.…

- Nicolae Robu a susținut, astazi, in cadrul conferinței de presa de la sediul PNL Timiș, ca nu a știut ca la Colterm a fost angajat pe postul de consilier economic al șefului societații un fost pușcariaș condamnat pentru corupție. Potrivit primarului Timișoarei, Gheorghe Nița se afla in perioada de proba…

- Societatea de termoficare Colterm continua sa fie locul preferat pentru a fi angajate tot felul de persoane care mai de care certate cu legea. Ultimul care a fost angajat ca și consilier economic al directorul general Emil Șerpe este nimeni altul decat Gheorghe Nița, fost angajat al Garzii Financiare…

- Nicu Rotariu va trebui sa presteze si 60 de zile de munca in folosul comunitatii, sentinta pronuntata de Curtea de Apel Iasi fiind definitiva. Nicu Rotariu a ajuns in vizorul anchetatorilor din cauza unei declaratii pe care a facut-o pe 21 aprilie 2017, intr-un dosar de coruptie judecat la Tribunalul…